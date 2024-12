CCXP 24: Alice Braga compara sucesso de 'Ainda Estou Aqui' a Copa do Mundo

Ela faz um paralelo da audiosérie com o filme "Ainda Estou Aqui", que também aborda os crimes da ditadura. "A gente vê a alegria de o 'Ainda Estou Aqui' estar com dois milhões de espectadores, isso é tipo Copa do Mundo. A gente tem que celebrar nosso cinema, nossa arte, nossa história".

Daiara Tukano tem uma relação especial com "Ainda Estou Aqui". Pesquisadora especializada no direito à memória, ela nasceu em 1982, quando os cartórios proibiam o registro de crianças com nomes indígenas. Foi a advogada Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", quem assinou o parecer para que Daiara recebesse seu nome.