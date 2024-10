Anna, Bonobo e até Senna brilham na primeira noite de Tomorrowland

O holandês emocionou o público que esperava um som mais comercial, com direito a várias homenagens ao Brasil, como o momento em que Buuren convidou seu "grande amigo" Alok para o palco para tocarem juntos uma música composta pelos dois, sem falar no tributo a Ayrton Senna.

Iluminado com as cores da bandeira nacional, o palco foi preenchido com samples de entrevistas do piloto, que foram usados na faixa "Racing Spirit", composta por Buuren e que integra o álbum "Senna Driven", com diversos DJs e produtores do mundo todo fazendo um tributo a Senna.

Família Petrillo

Além de estrelar o set do amigo holandês, Alok também estava presente no palco Freedom, prestigiando o set do irmão gêmeo, Bhaskar. A família toda, aliás, marcou presença nesta sexta no Tomorrowland Brasil, com direito a um set back2back (termo usado quando dois DJs tocam juntos) dos pais de Alok, os DJs Ekanta e Swarup, que se apresentaram no palco Youphoria, mais voltado para o trance.

A história do goiano Alok, aliás, tem muita sinergia com a evolução do Tomorrowland. Na primeira edição nacional do festival belga, Alok se apresentava como um talento nacional em ascensão, antes ainda de seu primeiro hit, "Hear Me Now", explodir no mundo. Na época, o palco do festival não lembrava em nada a grandiosidade do novo Adscendo, que levou mais de dois anos para ser concebido, medindo 43 metros de altura e 160 metros de largura, com um total de 230 alto-falantes.

Nos quase 10 anos que separam a primeira edição do Tomorrowland Brasil desta atual, a cena eletrônica nacional ganhou força e capilaridade, e os DJs deixaram de ser meros coadjuvantes em festivais, passando a ocupar horários nobres em grandes eventos para além da eletrônica.