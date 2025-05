Julgamento de Sean Combs: crimes e revelações

Sean "Diddy" Combs Imagem: Reprodução

Entre os principais testemunhos está o de sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, que já havia entrado com um processo civil resolvido fora dos tribunais, mas que agora comparece como peça central da acusação. Cassie narrou uma série de episódios traumáticos, incluindo agressões físicas, manipulação emocional, uso forçado de drogas e uma rotina de vigilância constante. Um vídeo de 2016, que mostra Combs agredindo-a em um hotel, foi exibido ao júri e teve grande repercussão. Ela também descreveu em detalhes como aconteciam os freak-offs, alguns escatológicos, e os júris tiveram acesso à fotos - que não foram mostradas publicamente na audiência por serem extremamente fortes - e segundo pessoas que estavam presentes, as expressões eram de choque, aversão e até enjôo diante do que viram.

Durante seu depoimento, Cassie revelou que chegou a pensar em suicídio, tamanha era a opressão vivida durante o relacionamento. Os detalhes gráficos e perturbadores das práticas de Combs nos "freak-offs" — incluindo coerção, consumo de substâncias ilícitas e degradação psicológica — foram ouvidos pelos filhos do réu, que têm comparecido diariamente ao tribunal. A intensidade das revelações foi tamanha que as filhas de Combs deixaram a sala de audiência em ao menos duas ocasiões, visivelmente abaladas.

Em meio ao andamento do processo, um episódio nebuloso chamou atenção da opinião pública e gerou tensão no tribunal: o desaparecimento de uma testemunha-chave, identificada apenas pelas iniciais S.T., cuja identidade havia sido protegida devido ao teor sensível de seu relato. Essa testemunha, ex-funcionária de Combs, estava programada para depor sobre o funcionamento logístico das festas e sua participação forçada em atos considerados tráfico sexual. Dias antes de sua audiência, ela desapareceu sem deixar vestígios, o que gerou especulações, pedidos de proteção adicional às demais testemunhas e reforço nas medidas de segurança. A promotoria declarou que há "preocupações legítimas sobre intimidação de testemunhas" e solicitou a investigação imediata do caso. Até o momento, não se sabe o paradeiro da testemunha, e sua ausência gerou impacto direto na estratégia da acusação, que perdeu um depoimento que poderia sustentar a tese de estrutura criminosa organizada.

A defesa de Combs, liderada pelos advogados Marc Agnifilo e Teny Geragos, adotou uma estratégia delicada: não nega que seu cliente tenha levado uma vida moralmente questionável, e tampouco nega que ele tenha se envolvido com festas, drogas e relacionamentos abusivos. No entanto, argumenta que tudo o que ocorreu foi consensual e que as supostas vítimas estariam agora motivadas por interesses financeiros e desejo de exposição pública. A defesa reforça que o julgamento não trata de abuso doméstico, mas de crimes federais como tráfico humano e extorsão — e, segundo eles, as evidências não sustentam essas acusações específicas. Parte da argumentação tem se baseado na distinção legal entre comportamento imoral e atividade criminosa sistemática. No entanto, a Promotoria pretende - com os depoimentos dos sobreviventes - estabelecer o padrão de como Diddy agia, configurando em ação criminosa.



Diversos nomes de celebridades foram mencionados ao longo do julgamento, embora não como réus. Kanye West, por exemplo, apareceu em defesa de Combs nas redes sociais. Já artistas como Kid Cudi e o ator Michael B. Jordan foram citados em contextos de ciúmes e controle -- quando Combs teria reagido com fúria aos envolvimentos passados de Cassie. Também foram mencionados nomes como Mike Myers, Prince, Michelle Williams (a cantora) e French Montana, sobretudo no contexto das festas organizadas pelo acusado. Esses relatos, no entanto, servem mais para traçar o perfil psicológico e social do réu do que para implicar diretamente terceiros.