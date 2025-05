Cassie Ventura rompe o silêncio e vira peça-chave contra P. Diddy

Sean "P. Diddy" Combs e Cassie Ventura Imagem: Reprodução

Nascida em New London, Connecticut, filha de mãe negra e pai filipino, Cassie cresceu como uma promessa de talento e inteligência. Com apenas 12 anos, compôs uma ópera em parceria com a Metropolitan Opera. Era aluna de destaque e admirada por professores e colegas como uma líder calma, disciplinada e respeitada. Um futuro brilhante — talvez acadêmico, talvez artístico — parecia garantido. Ela chegou a cogitar a carreira de criminóloga ou até a CIA, mas foi a arte que a chamou mais alto.

Aos 16, Cassie já desfilava na Fashion Week de Nova York e fazia catálogos para Abercrombie & Fitch, equilibrando sessões de fotos, tarefas escolares e madrugadas no trem rumo à cidade. Aos 19, depois de conhecer Ryan Leslie e assinar com a Bad Boy Records, sua vida deu uma guinada. Foi nesse ponto de inflexão que ela conheceu Sean Combs, 37 anos, magnata da música e arquétipo do "mentor carismático" que se converte em predador.

A história que se seguiu parece um filme de terror e hoje, aos 38 anos e grávida do terceiro filho, ela tem testemunhado em público os detalhes em um tribunal de Manhattan. Um relacionamento com Combs que iniciou como uma aposta musical promissora, rapidamente se transformou em um ciclo de controle absoluto: emocional, profissional, sexual. Um labirinto de dependência.

Combs não era apenas seu namorado intermitente; era o chefe, o dono do selo, o curador de sua imagem, o algoz e o único canal para qualquer esperança de ascensão. Ele prometia álbuns que nunca saíam, duetos com estrelas como Rihanna que nunca aconteceram. Enquanto isso, a transformava em um objeto — para si, para outros. Segundo documentos legais e a própria acusação federal, Cassie foi forçada a participar de sessões sexuais com terceiros, sob efeito de drogas, filmadas por Combs. "Freak-offs", ele as chamava. O vídeo gravado em 2016 e divulgado anos depois pela CNN, registrou uma tentativa de fuga de uma dessas sessões em um hotel, onde ela foi brutalmente espancada e arrastada por um corredor.

O ciclo de Cassie reflete a lógica perversa do abuso institucionalizado: uma jovem colocada sob os holofotes, promovida como produto e musa, mas lentamente desfigurada em sua autonomia. Não foi apenas seu corpo que foi capturado, mas sua voz — ironicamente, a de uma cantora. Sua carreira nunca decolou. Seu segundo álbum nunca veio. Sua imagem pública se tornou a de uma "namorada decorativa", um adorno para o império Bad Boy. E quando tentou sair, foi ameaçada, vigiada, violentada de novo.