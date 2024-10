Drenagem evita lamaçal após fortes chuvas no 1° dia de Tomorrowland Brasil

Chuva não atrapalhou sequência do primeiro dia de eventos. Parte do público permaneceu em áreas cobertas, por volta das 19h, horário em que a chuva se intensificou, mas retornou aos palcos do festival na sequência.

Mudanças também auxiliam trânsito da região. Organização também manifestou desejo de diminuir filas de entrada e saída no Parque Maeda. O festival acontece até o próximo domingo (13) e contra com o brasileiro Alok entre as principais atrações.

O emblemático palco CORE no primeiro dia do Tomorrowland Brasl 2024 Imagem: Divulgação

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.