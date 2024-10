Veja os principais shows e festivais que rolam no fim de semana pelo Brasil

O rock dos anos 1980 está representado com dois shows de bandas que marcaram aquela década para muita gente: The Mission e Living Colour. A banda inglesa do hit alternativo "Severina" tem como show de abertura outro ícone do pós-punk, os americanos do Christian Death, na sexta (11), no Vivo Rio, e no domingo (13), no Carioca Club em São Paulo. Já a banda americana do vocalista Corey Glover apresenta seu rock de raiz negra na sexta (11), em Belo Horizonte, no sábado (12), em São Paulo, e no domingo (13), em Brasília.

Para quem é do samba há dois nomes que defendem com honra o gênero: Mumuzinho e Roberta Sá. Ambos se apresentam na sexta (11): Mumuzinho inicia no Qualistage, no Rio, a turnê de seu último projeto, o trabalho ao vivo "Conectado"; já Roberta Sá leva ao Cine Joia, em São Paulo, seu show "Sambasá - Ao Vivo".

Mumuzinho se apresenta no Rio, Alok toca em Itu (SP) e Roberta Sá faz show em São Paulo Imagem: Divulgação e Getty Images

O reggae mostra sua força por aqui com shows de um dos maiores representantes do estilo na Jamaica, The Wailers, e de um dos grandes nomes no Brasil, Natiruts. A banda que acompanhava Bob Marley traz como abertura outro nome clássico do som jamaicano: o cantor Pato Banton; eles são atração do Sunsplash Festival, em Florianópolis, nesta sexta (11), e partem para a Praia do Rosa (SC), no sábado (12); no domingo (13), os Wailers sem Pato Banton tocam no Rio de Janeiro. Já a banda brasiliense Natiruts segue com a turnê de despedida, "Leve com Você", até Ribeirão Preto (SP).

Maria Bethânia e Caetano Veloso, durante show da turnê que fazem juntos pelo Brasil Imagem: Lana Pinho/Divulgação

E duas grandes turnês continuam a ocupar estádios de futebol pelo Brasil: Bruno Mars e Caetano & Bethânia. Bruninho dá continuidade à sua megaturnê pelo Brasil, com mais dois shows no MorumBIS, no sábado (12) e no domingo (13). Já os irmãos baianos tomam conta da Arena do Grêmio, no sábado (12), em Porto Alegre.