Maiores e melhores, BOYNEXTDOOR retorna e bate o próprio recorde de vendas

O grupo conta com seis integrantes que são competentes em todos os aspectos artísticos e estéticos que um consumidor de K-pop valoriza. Eles cantam bem, dançam bem, os rappers escrevem suas próprias letras, eles participam tanto da produção musical quanto das coreografias.

0:00 / 0:00

Nas performances do grupo, eles costumam cantar ao vivo e fazer questão de mostrar que o microfone está ligado. O famoso "mic ON" que os fãs tanto valorizam. Além das performances distintas, o grupo é entrosado e carismático, dando a impressão de estar na estrada há muitos anos e não há apenas dois.

0:00 / 0:00

Se o início da carreira deles foi marcada por questionamentos típicos da adolescência na sequência de discos "WHO?", "WHY?" e "HOW?", os dois últimos lançamentos foram uma virada de chave para uma nova fase do grupo, com "19.99" e, agora, "No genre".

Em pouco mais de 17 minutos e com participação dos membros em todas as seis canções (o disco possui sete faixas, porém uma é versão em inglês), o álbum traz faixas românticas com os membros dançando juntos ("123-78") enquanto falam sobre "Baby Georgia". A música abre o disco e já se destaca nos charts sul-coreanos.