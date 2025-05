Show pode barrar entrada com carregador de celular? Casos revoltaram fãs

Segundo as orientações disponíveis no site de venda dos ingressos, a Eventim, alguns objetos são proibidos, mas não há menções específicas a carregadores portáteis. Entre os objetos proibidos, estão: facas, guarda-chuva, acessórios pontiagudos ou perfurocortantes, produtos em spray, fogos de artifício, jornais e revistas, máquina fotográfica profissional, tablet, etc. Um último item dá margem para que outros objetos sejam barrados.

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local. Texto disponível no site da Eventim, sobre regras para shows

Na internet, circulam vídeos dos shows do System of a Down do último fim de semana, em que sinalizadores foram acesos no meio da pista. "Não entendi nada sobre a segurança desse show, estavam proibindo entrar com carregador portátil, mas podia sinalizador e afins?", escreveu um jovem.

Pode barrar?

A proibição, embora praticada sob o argumento de segurança, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diz a advogada Amanda Regina da Cunha, sócia do Paschoini Advogados. "Em tese, é possível que a organização do evento estabeleça restrições de objetos que possam representar risco à coletividade, desde que haja fundamento técnico e razoável para tanto", explica ela. No entanto, a restrição aos carregadores é "genérica".