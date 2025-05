De Beyoncé aos Beatles: Seis filmes inspirados em álbuns musicais famosos

'Tommy' (1975), de Ken Russell

Baseado no álbum homônimo do The Who, "Tommy" é uma explosão audiovisual. Dirigido por Ken Russell, o filme conta a história de um garoto traumatizado (vivido por Roger Daltrey, o próprio vocalista da banda) que se torna uma lenda do clássico jogo pinball. Com participações especiais de Elton John, 78, Tina Turner e Jack Nicholson, 88, há na história um grande acontecimento visual mesclado a pautas sociais.

Roger Daltrey em 'Tommy' Imagem: Reprodução

'The Wall' (1982), de Alan Parker

Um marco do Pink Floyd sobre os traumas da guerra transformado em imagens perturbadoras. Baseado no disco conceitual da banda Pink Floyd, The Wall é um mergulho na mente de Pink (Bob Geldof), astro do rock afetado pela ausência do pai morto na guerra. Para lidar com a dor, ele constrói uma parede simbólica contra o mundo. Dirigido por Alan Parker e escrito por Roger Waters, 81, o filme mistura live-action, sequências animadas e letras sombrias para tratar de temas como alienação e opressão.