A Flip chegou! Veja 5 dicas de livros para entrar no clima da feira

Fernanda Talarico - Hilda pode ser satírica e pornográfica, mas fala sobre amor como ninguém. Este livro nos leva por esse lado romântico irreverente da autora, que nos entrega desejo, paixão e muito sentimento.

"Me Chama de Cassandra", de Marcial Gala (Biblioteca Azul, tradução de Pacelli Dias Alves de Sousa)

Rodrigo Casarin - Certo, não lembro se foi a vinda do cubano Marcial para a Flip que motivou a minha leitura deste romance, mas como ele fez uma das melhores mesas da edição passada da festa, ao lado de Luiza Romão, merece estar aqui.

Mistura de mitologia grega com a Cuba revolucionária, da história de Cassandra com crenças ainda em voga em nosso tempo, de guerras do passado com conflitos de décadas atrás que seguem a ecoar. E tudo isso protagonizado por uma personagem em meio ao complexo processo de compreensão de sua identidade trans. Eis "Me Chama de Cassandra", uma ótimo trabalho que mescla mitos do passado e do presente. Escrevi com mais detalhes sobre o livro aqui.