Globo vai apostar em novo reality de namoro apresentado por Sabrina Sato

"Minha Mãe Com Seu Pai" será o novo reality de relacionamento apresentado por Sabrina para o Globoplay em 2025.

Como vai ser

Com proposta inusitada, o reality vai colocar mães e pais solteiros para embarcarem em uma experiência em busca de um novo amor. O reality é baseado no formato da ITV e tem produção da Formata.

É mais uma oportunidade para a apresentadora mostrar seu trabalho na TV após conseguir emplacar dois projetos diferentes. Neste ano, ela apresentou "Let Love", um reality de namoro com João Vicente, seu ex, exibido pelo Globoplay, e "Sobre Nós Dois", programa de entrevistas ao lado de Marcelo Adnet para o GNT.