Anne Hathaway confirma 'O Diário da Princesa 3': 'De volta a Genovia'

Anne Hathaway, 41, confirmou nesta sexta-feira (3) que "O Diário da Princesa 3" sairá do papel após dez anos de espera.

O que aconteceu

Anne, que protagoniza a franquia da Disney, celebrou a notícia com um vídeo nas redes sociais. "Milagres acontecem. De volta a Genovia... O conto de fadas continua", escreveu a estrela.

A notícia veio após a confirmação de que Adele Lim assumirá a direção do longa. Segundo a revista Variety, a diretora de "Podres de Ricos" e "Raya e o último Dragão" estará no comando do terceiro filme.