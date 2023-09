Sobrepõe guerras do século passado com as batalhas da "Ilíada". Introjeta um panteão de deuses num cotidiano de repulsa ao mundo imaterial, no qual impera a patrulha para que todos tenham um pensamento único, uma só ideologia.

Entre os mitos gregos, Cassandra é aquela que enxerga o que acontecerá no futuro, mas, maldita, é sempre desacreditada. Raul é a própria reencarnação de Cassandra. "Eu vejo pessoas mortas. É errado ver pessoas mortas, isso é loucura, somos todos marxistas-leninistas agora, ateus, e se alguém está vendo pessoas mortas é porque ficou louco", reflete em um de seus momentos de angústia.

Sabe que cairá aos 19 anos, após ser enviado para a guerra em Angola, então parceira de Cuba. O algoz será o seu capitão, preocupado com o que outros machões do exército pensariam caso descobrissem que tinha uma relação nem tão secreta assim com Raul - ou Cassandra, chamada de Marilyn Monroe pelos companheiros de armas.

O assédio e a violência sexual fazem parte da rotina à qual a personagem é submetida após ser enviada para a guerra. É um desvelar da demagogia de homens de farda e metralhadoras em mãos, preocupados em não permitir que a vida entre quatro paredes abale posições — homofóbicas, transfóbicas — que assumem diante de seus pares.

No pano de fundo de "Me Chama de Cassandra" está a construção do socialismo em Cuba ao longo da segunda metade do século 20. Numa metáfora do auxílio soviético à ilha então comandada por Fidel, o pai de Raul se apaixona por uma russa que, aos poucos, passa a fazer parte da família, provocando choques de diferentes escalas. É uma estranha que tumultua o lar ao mesmo tempo em que apresenta o jovem a grandes nomes da literatura.

O romance também carrega marcas da cultura brasileira, especialmente da música, em Cuba. É uma narrativa na qual questões como o racismo e a homofobia ("é proibido ter um filho veado") aparecem bem integradas a passagens de diferentes momentos da vida da protagonista — a criança sensível, as descobertas literárias, os abusos e os horrores na guerra...