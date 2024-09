Churrasco, praia, pizza! Artistas aproveitam Rock in Rio para explorar o RJ

Curtir uma praia? Quem nunca!

Shawn Mendes fez uma visita à praia de Ipanema na última quinta-feira (19). O artista, que é headliner do último dia do Rock in Rio, foi cercado uma multidão de fãs e não recusou fotos.

Brasil, eu estava com saudades, meu Deus . Shawn Mendes, postou o músico nas redes sociais.

Shawn Mendes curte praia dias antes de subir no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 Imagem: Agnews/Dilson Silva

Artista aproveitou para conhecer o Cristo Redentor um dia antes de seu show no RiR. Ao lado de dois amigos, o artista visitou o famoso ponto turístico do Rio de Janeiro e dividiu com os fãs nas redes sociais.