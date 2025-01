Musical do Rock in Rio, 'Sonhos, Lama e Rock and Roll' estreia no teatro

A história é pontuada por performances de sucessos que marcaram o Rock in Rio. Entre elas estão "Live and Let Die" (de Paul McCartney na versão do Guns N' Roses), "We Will Rock You" (Queen), "Viva la Vida" (Coldplay), "Firework" (Katy Perry) e "Crazy in Love" (Beyoncé) —ao lado de sucessos brasileiros, como "Alagados" (Paralamas do Sucesso), "A Queda" (Gloria Groove), "Vou Deixar" (Skank), "Rádio Blá" (Lobão) e "América do Sul" (Ney Matogrosso).

Cena do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que conta a história do Rock in Rio Imagem: Vans Bumbeers/Divulgação Rock in Rio

Embora a produção seja de alto nível, com cenários impressionantes e uma banda afiada, a trama carece de novidade. O público brasileiro já conhece bem a história do festival, e o roteiro não traz muitas surpresas. Além disso, a dramatização dos obstáculos enfrentados por Roberto Medina para realizar o evento pode parecer exagerada e pouco convincente.

Outro ponto fraco é a ênfase em um evento que se volta para si mesmo, ao invés de explorar novas histórias ou focar no que torna o festival relevante hoje. Isso limita a diversidade e a representatividade do espetáculo, que poderia ser enriquecido com uma abordagem mais contemporânea.

Mas, se deixarmos tudo isso de lado, o musical oferece momentos emocionantes e uma trilha sonora empolgante que cativa o público. A produção de Charles Möeller e Claudio Botelho, juntamente com a direção musical de Zé Ricardo, garante uma experiência visual e sonora de alta qualidade.