Atrasada, 'miss simpatia' e sem cachê: a passagem de Katy Perry pela Globo

Tudo aconteceu graças ao relacionamento de Boninho, Diretor de Gênero, e os managers da cantora. A negociação não envolveu cachê — Katy Perry não recebeu pela participação no programa — e foi facilitada pela Universal Music, que tem contrato de parceria com o reality musical.

Segundo fontes da coluna, Katy chegou um pouco atrasada na Globo, por conta do trânsito. Mas esbanjou carisma por todos os lados, foi bastante simpática com toda a produção do programa, e pediu apenas alguns poucos minutos para se preparar antes da participação.

Antes de entrar na casa, a artista bateu um papo com Boninho e Ana Clara. O que era pra ser uma orientação normal de todo convidado virou um bate-papo entre os três. Ela estava curiosa sobre o formato, como era a rotina deles e o que eles podiam ou não fazer.

Katy Perry posou para fotos e gravou entrevistas para outros programas da Globo. O Mais Você é um deles.

Os momentos da cantora no "Estrela da Casa" foram exibidos no pay-per-view do programa e também vão aparecer na edição, na noite de hoje. Ela deu conselhos, brincou, cantou, e fez um passeio pela casa, divertindo os confinados.