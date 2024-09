Voz de hit com Pabllo, francesa Yseult treina português e quer gravar funk

Agora, está pronta para criar uma conexão real com os brasileiros, conta ela ao Toca. "Comecei a praticar português desde que "Alibi" foi lançada. Baixei o [aplicativo] Duolingo e estou dando o meu melhor", diz ela, antes de mostrar que sabe contar de um a dez em português.,

A relação que tenho com os brasileiros é incrível. Estou ansiosa para fazer uma turnê, talvez um show acústico, encontrar meus fãs, conversar com eles, abraçá-los e passar um tempo com eles. Também estou animada para colaborar com outros artistas aqui. Falo com meus fãs brasileiros no BlueSky todos os dias. Sei que está substituindo o Twitter no Brasil agora. Yseult

Yseult, Sevdaliza, Pabllo Vittar e Karol G nos bastidores do Rock In Rio Imagem: Gabriel Renné/Rock In Rio

A relação com o Brasil começou com Pabllo Vittar. As duas chegaram a se encontrar em São Paulo meses atrás para gravar um vídeo promocional de "Alibi". "Ela é incrível, ela é como uma mãe para mim, ela me apoia todos os dias. Até mesmo agora, enquanto estou prestes a lançar meu álbum, 'Mental', ela comenta em cada post dizendo: 'Eu te amo, você é uma estrela, eu acredito em você'. E eu fico tipo: 'Pabllo Vittar está aqui!'. É tão legal ter essa relação com ela. Eu a amo muito."

"Alibi", lançada em junho deste ano, figurou entre as 20 músicas mais escutadas do Spotify Global e apresentou Yseult ao mundo. Hoje, ela conta que o país que mais lhe escuta é o Brasil, seguido dos Estados Unidos e de seu país natal, a França. Recentemente, a faixa ganhou um remix com Anitta, a quem ela chama de Rainha do Funk: "É uma mulher poderosa, forte e eu realmente aprecio isso. Sou abençoada por estar cercada por mulheres tão poderosas."

Yseult, que rasga elogios a Pabllo Vittar e Anitta, também admira Ludmilla e outros artistas do funk. "Se algum artista no Brasil quiser uma bela parte em francês em um funk, estou super disposta. Apenas me chame no Instagram. Vamos fazer isso acontecer, por favor."