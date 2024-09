Olodum e BaianaSystem contam como nasceu show especial no Rock in Rio

A partir daí, a ideia de um show todo em conjunto ganhou corpo e nome, OlodumBaiana, e estreou no Festival de Verão de Salvador em 2023.

O que era para ser uma apresentação especial para o evento virou sensação entre os fãs dos dois grupos baianos.

"A partir do momento que saímos na rua para tocar, as pessoas vieram: 'esse som agora que vocês ensaiaram e era só de vocês, agora é das ruas'", explica Lazinho.

"A gente se comunica com um passado que o futuro ainda não alcançou", resume Passapusso sobre o encontro.

No TOCA Entrevista, eles falam sobre a força que o samba-reggae do Olodum representa para a música brasileira. "Nossa principal escola de música falada", diz o rapper Vandal, que também participou do show no Rock in Rio. "Olodum é uma unanimidade na Bahia."