Após show no Rock in Rio, Zara Larsson curte churrasco na casa de Dennis DJ

Zara Larsson, que subiu ao palco no Rock in Rio com Dennis DJ, curtiu um churrasco na casa do brasileiro, na última segunda-feira (16).

O que aconteceu

A cantora sueca apareceu nas redes sociais do DJ jogando pebolim e dançando com ele e outros convidados. "Churrasquinho e resenha aqui em casa com Zara Larsson. Foi um prazer tê-la na minha casa."

Zara também arriscou tocar os equipamentos musicais do DJ e brincou: "Me ligue se precisar apertar um botão"