No 'Dia Delas', Rock in Rio põe Whind com setlist bizarro após Cynthia Luz

Quando Cynthia Luz chamou Whindersson Nunes e seu parceiro Menino da NVR ao palco, ao fim de seu show no palco Supernova, muita gente se surpreendeu. Parecia mais uma participação na apresentação da rapper no "Dia Delas" do Rock in Rio, que teve line-up 100% feminino. Cynthia recebeu efusivamente os rappers e pediu palmas para a dupla.

O espanto aumentou ao ouvir versos como "Ela f** comigo não importa o local e a hora", "Comendo todas blogueirinha memo" ou "Enquanto eu acelero a meca no banco de trás uma boneca que f** bem" — totalmente inadequados para um dia dedicado às mulheres. Hoje, a assessoria do Supernova esclareceu: não se tratava de uma participação no show de Cynthia (conforme noticiado por Splash UOL ontem), e sim de uma aparição surpresa de Whindersson, ou melhor, Lil Whind.

"O artista Lil Whind retornou ao Palco Supernova nesta sexta, 20 de setembro, para dar a oportunidade a um dos integrantes da Tropa do W, Menino da NVR, artista de Pentecoste, interior do Ceará, de se apresentar no Rock in Rio Brasil", resume a nota divulgada pela assessoria. "Logo após o término do show da cantora Cynthia Luz, ele subiu ao Palco Supernova acompanhado do companheiro (sic) e juntos cantaram 'Liga pro Plug', 'Veinha' e 'Tá na Mão'."