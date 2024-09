Will Smith mostra bastidores de Rock in Rio: 'Posso receber meu CPF?'

Will Smith, 56, compartilhou como foi a sua preparação para se apresentar no Rock in Rio.

O que aconteceu

Em vídeo, o artista mostrou que aprendeu português para cantar no festival. Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (26), exibiu os bastidores da apresentação.

No post, o ator reforçou que tentou fazer um rap em português. Ele tirou dúvidas sobre a pronúncia das palavras e perguntou se estava falando da maneira correta em teste 24 horas antes do show.