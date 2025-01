Apresentações do Palco Supernova do Rock in Rio 2024 são liberadas online

Subir num palco para milhares de pessoas no maior festival de música do mundo foi a realização máxima do que pudemos atingir com nosso trabalho e percebemos que o céu é o limite. Lucas A.R.T

No dia 22, entre 12h e 14h, será realizada uma transmissão ao vivo do show do 7 Minutoz no canal do YouTube da Filtr Music Brasil. Ao longo do dia, cada música será disponibilizada separadamente, seguida pelo show completo em VOD.

Outra atração que também será lançada é a performance da artista paraense Zaynara, representante da música da região Norte do Brasil e vencedora do Prêmio Multishow 2024 na categoria revelação. Ela combina elementos de calypso e música eletrônica em seu "beat melody".

Sempre sonhei estar no palco do Rock in Rio Brasil para levar toda a força da música do Pará, por meio do beat melody. Mas, confesso, não imaginava que seria uma realização tão rápida e de maneira tão especial, como foi. Zaynara

15.set.2024 - Black Pantera se apresenta Palco Supernova na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação/Rock InRio

A banda Black Pantera deve ser a próxima a ter seu show em streaming, seguida por Nagalli e seu "Nagalli Magic Show". A performance do rapper contou com mais de 20 convidados como Eddy Mac Din, Niink, Yunk Vinno, Kayblack e Veigh.