'A gente não podia sonhar': Chitãozinho e Xororó lembram tensão no RiR

Levar o sertanejo ao Rock in Rio 2024 foi desafiador para Chitãozinho, 70, e Xororó, 67. A dupla temia a reação do público ao gênero em um festival tradicionalmente ligado ao rock, mas o sucesso do show transformou o momento em um marco na carreira de mais de 50 anos.

Ficamos tensos no começo. Mas veio coisa muito melhor do que a gente imaginava. O show foi um sucesso, o público lotou aquele lugar maravilhoso, cantou muito e fez uma festa conosco. Quando nos sentimos seguro naquele palco gigante, a gente foi para cima e o povo veio junto. Chitãozinho, em entrevista para Splash, na gravação do Viver Sertanejo (Globo)

Para a dupla, estar no Rock in Rio é uma conquista inimaginável. "Quando começamos no sertanejo, a gente sempre falava que não podia sonhar, porque era uma música muito restrita. Conquistamos novas plateias e o desfecho foi cantar no Rock in Rio. Não sonhávamos ir tão alto, mas graças a Deus isso aconteceu. Isso faz parte da nossa realidade, da nossa história", destaca Chitãozinho.