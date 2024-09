Liniker explica por que 'Caju' não foi indicado ao Grammy Latino

Assim que os indicados ao Grammy Latino foram divulgados, uma pergunta se fez presente nas redes sociais: "Cadê 'Caju'?"

O novo álbum de Liniker virou um hit orgânico entre os fãs, que estranharam a ausência do elogiado trabalho na premiação mais importante da música latina.

A própria cantora explica: a janela para inscrição para esta edição do Grammy Latino já havia sido fechada antes do lançamento do disco. "Vamos torcer para o ano que vem", disse ao TOCA. "Mas eu fiquei muito feliz de ver uma cena preta representada, como Melly, Os Garotin, Iza, Jota.pê. Cada vez mais a gente tem que estar dentro dessa Academia."