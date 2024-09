Sósia conhece Will Smith no Rock in Rio: 'Parece ser sonho, mas é real'

Sósia de Will Smith, Naio Barreto comemora encontro com o ídolo no Rock in Rio.

O que aconteceu

O influenciador e empresário faz sucesso nas redes sociais como "Will Smith baiano". Ele soma mais de 2,3 milhões seguidores.

Naio Barreto revelou que realizou um sonho ao conhecer o ator. "É família, aconteceu! Eu estive com o Will Smith. O tão sonhado e, ao mesmo tempo, inesperado encontro aconteceu. Duas vezes. Sabe quando você tem um sonho e acha que de jeito nenhum ele pode ser melhor do que o idealizado? É isso!", disse em publicação no Instagram.