'Gosto de ser chamado de Roberto Carlos da favela', diz Belo

Belo roubou a cena em sua estreia no Rock in Rio no último final de semana. Diante da plateia cheia no palco Favela, o pagodeiro tirou onda: "O Rock in Rio virou Rock in Pagode."

"Nossa voz está ecoando cada vez mais e mais. Me sinto privilegiado em poder representar um ritmo tão brasileiro que é o samba e o pagode", disse o cantor ao TOCA, após o show. "Que seja a primeira oportunidade de muitas."

Ele festejou a programação musical do palco Favela. "Não era um palco de passagem", comemorou. "Eu cresci ouvindo Beth Carvalho, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho, são artistas que fazem parte do meu crescimento. Eu sei que sou um artista da comunidade, da periferia."