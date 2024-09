Ela estourou no TikTok e virou best-seller com romances teen: 'Sou imatura'

Lynn ama ler desde a infância, mas conta que só viu a literatura como profissão mais tarde, depois de casar e ter filhos. "Uma vez, minha irmã disse: 'Vi um escritor em um programa de TV. Você lê tanto, devia escrever um livro'. É um comentário meio ridículo, tipo: 'Você gosta de remédio, deveria ser médico!'. [...] Mas fez com que eu voltasse para a faculdade e me dedicasse a isso. Fiquei tipo: 'Ah, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer. Com certeza quero fazer isso o tempo inteiro'."

Após uma influenciadora famosa divulgar o livro "Melhor do que Nos Filmes", a obra virou uma sensação no TikTok. "No lançamento, o livro foi bem. Não foi um sucesso, mas foi bem. [Mais tarde], a influenciadora Haley Pham disse que este era seu livro preferido. [...] E tem sido uma loucura desde então."

Graças ao sucesso no "BookTok", Lynn agora se dedica aos livros em tempo integral. "Eu era gerente de facilities, então pagava o aluguel, as faxineiras e garantia a encomenda do papel higiênico. Era um trabalho 'muito empolgante'", diz, em tom irônico. "Mas foi maravilhoso porque eu voltava para casa e mergulhava no meu mundo imaginário."

Eu não fiz nada para viralizar, e sou muito grata. Não sei como caí nesse mundo [do BookTok], mas devo muito a isso. Não sei como dei tanta sorte. Lynn Painter

Rodeada de filhos adolescentes, ela diz que escrever para esse público é natural — e brinca ao dizer que é um pouco imatura. "Eu não sei porque escolhi escrever para jovens adultos. Meu marido sempre brinca e diz que meu córtex frontal nunca se desenvolveu, ou algo assim, porque sou um pouco imatura. Não quer dizer que jovens adultos sejam imaturos, mas não sei. É uma voz que sempre pareceu natural e confortável para mim. Além disso, tenho vários filhos, muitos filhos. Então estou cercada de barulho de adolescentes há um milhão de anos. E também, quando você passa muitas horas no TikTok, tudo isso acaba entrando na sua cabeça."

Para ela, a parte mais desafiadora é manter os livros "atemporais", mas atualizados em relação à vida dos adolescentes. "É preciso ser contemporâneo, mas vago o suficiente para poder atravessar as mudanças. Estou sempre em uma corda-bamba, tentando acertar o ponto de ser relevante, mas de não ser forçada, tentando soar jovem. É complicado".