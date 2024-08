'Agora sem chorar': Por que Ana Castela foi a estrela da 69ª Festa do Peão?

Bebedeira acabou com participação de Matheus em DVD da artista: o sertanejo aproveitou a presença da boiadeira para, novamente, fazer um pedido de desculpas público por não ter cantado em seu DVD.

Queria aproveitar para me desculpar com a Ana em público. Fui participar do DVD dela e o pessoal me deu umas para tomar, cheguei lá bem mamado e nem da música me lembrava. Você me perdoe! Matheus

Ana Castela puxou o hit "Meu Coração é Bipolar", feat com a dupla sertaneja, para dizer que está tudo bem. "Meu coração é bipolar. Uma hora quer bagunça, outra hora quer aquietar. Uma hora quer muvuca, outra hora quer te amar. De qualquer jeito o pau vai torar."

Matheus ainda adiantou que uma novo parceria musical com a boiadeira está em produção. "Semana passada falei com a Ana de madrugada. Cheguei do show e falei: 'parece que fiz uma música com a cara da Ana Castela'. Convidei ela pra participar do DVD.".

@livebenites Ana Castela canta com Matheus e Kauan em Barretos ? som original - Jackson Benites

Emoção e lágrimas

Presença surpresa no show de Deive Leonardo: na segunda-feira (19), Ana Castela tornou a causar uma surpresa nos fãs de música sertaneja ao surgir num dos camarotes do palco principal para assistir à apresentação do evangelista.