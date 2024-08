Caio Afiune vê com bons olhos participar de A Fazenda: 'Portas abertas'

Casamento de Caio e Waléria contará com mais membros do universo sertanejo além de Rodolffo. "Mundo sertanejo me abraçou demais, né? Graças a Deus, tem muitas pessoas que gostam muito de mim e vão estar presente com a gente. O Bastião com certeza é uma dessas, né?".

Vida pós-BBB rendeu trabalhos e contratos com marcas que perduram após três anos da participação no programa. "Graças a Deus, vivo uma realidade diferente hoje. Nós estamos desde 2021 renovando todos os contratos, seja Chevrolet, Brahma, Circuito Sertanejo, Engov, Deezer e outras. O agro me ajudou muito a me fidelizar e hoje eu continuo sendo um dos maiores do agro. Está muito melhor até comparando com quando eu saí."

Projeto atual do ex-BBB e influenciador digital é poder compartilhar suas experiências de vida. "Quero só contar a minha história. Eu passei por muita coisa na minha vida. Eu queria só que isso servisse, de certa forma, para mostrar para as pessoas que vai dar tudo certo."

*A repórter viajou ao evento a convite da organização.