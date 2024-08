Matheus se desculpa com Ana Castela por bebedeira em DVD: 'Cheguei mamado'

Matheus e Kauan comandaram a abertura do quarto dia de shows da Festa do Peão de Barretos. A dupla sertaneja fez Barretos, no interior de São Paulo, ir ao delírio com seus hits de sucesso e a participação especial da cantora Ana Castela.

O que aconteceu

Matheus usou a presença de Ana Castela para se desculpar por não cantar em seu DVD, no ano passado. O sertanejo explicou que abusou da bebida nos bastidores e não conseguiu cantar quando acionado para participar da gravação.