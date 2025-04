'Thunderbolts*' continua a marcha da Marvel em busca da relevância perdida

Alguns filmes eram ótimos, outros deploráveis. Todos, contudo, falavam exclusivamente para o leitor fervoroso, o rato das editoras independentes, o sujeito com conhecimento enciclopédico do lado B dos hominhos superpoderosos. Nenhum deu liga.

Eu não diria que "Thunderbolts*" elenca algum "lado B" da Marvel: o que temos aqui é uma coleção de personagens que desponta lá na reta final do alfabeto.

Jake Schreier (do doce "Frank e o Robô") dirigiu uma aventura meramente OK e com zero personalidade que mantém a máquina operando, mas que dificilmente vai arrancar "ohhs" e "ahhs" da plateia. Mas, olha, depois de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", só vejo vantagens!

Não existe nada em "Thunderbolts*" que desvie da estrutura de dúzias de outros filmes de super-heróis que afogaram o mercado nas últimas duas décadas. As entrelinhas, contudo, sugerem ao menos esforço para seguir uma rota alternativa ao recorrente bater-no-vilão-e-salvar-o-mundo.

Entre as três cenas de ação que amarram o filme, existe uma história sobre combater traumas, conduzida por uma coleção de personagens com um passado que gostariam de apagar.