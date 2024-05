Empatia pode ser exercitada para melhorar suas relações; saiba como

Essencial nas relações interpessoais, a empatia faz a diferença em diversos setores da vida. Mas você sabe o que significa essa palavra? Definida no dicionário como "capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente e querer o que ela quer", nada mais é do que se colocar no lugar do outro.

Com a empatia, a sensação é de ser como alguma pessoa, compreendendo escolhas e sentimentos, bons ou ruins, que ela tiver. De acordo com especialistas, não é possível chegar ao amor sem empatia. No entanto, a prática requer diversos saberes, começando com o entendimento de que ninguém é perfeito.

Ser empático significa renunciar a julgamentos, verdades e crenças para se abrir e entender o outro. Por isso, a empatia é uma competência desenvolvida na prática. Um dos mandamentos dela, inclusive, é ouvir e acreditar no outro sem procurar falhas e julgar.