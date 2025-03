Começou: Marvel aposta em novo 'Vingadores' para recuperar fagulha criativa

Robert Downey Jr. no evento para anunciar o elenco de 'Avengers: Doomsday' Imagem: Reprodução

O resgate do fundo do baú, contudo, vem dos representantes da série "X-Men", que reinou no começo do novo século via Fox e aqui retornam em peso. Temos Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden e Rebecca Romijn do filme de 2000, além de Alan Cumming ("X2") e Kelsey Grammer ("X-Men: O Confronto Final", que já tinha dado as caras na cena pós-créditos de "As Marvels"). Até Channing Tatum, privado de um filme solo como o mutante Gambit, ganha aqui novo fôlego depois de ser presenteado com o papel em, quem diria, "Deadpool & Wolverine".

Enfileirar os créditos de um filme - 27 nomes, para ser preciso - pode parecer fanfarra com pastel de vento, mas a Marvel sabe exatamente que o nome do jogo é "antecipação". Para sermos justos, não havia exatamente o que anunciar, já que as filmagens de "Doomsday" estão começando meio que agora e a trama, desenvolvida em cima de uma ideia do roteirista Stephen McFeely, está sendo mantida a sete chaves.

O que a Marvel ganha, contudo, são meses e meses de especulação, com os fãs se desdobrando no já rotineiro jogo de adivinhação para tentar desfraldar os planos dos irmãos Joe e Anthony Russo, que voltam à direção após conduzir as duas aventuras mais bem-sucedidas dos Vingadores no cinema - "Guerra Infinita" e "Ultimato" - para que o estúdio recupere aquela fagulha que transformava sessões de cinema em shows de rock.

Charles Xavier (Patrick Stewart) e Magneto (Ian McKellen) em 'X-Men' Imagem: Fox/Disney

Não que a Marvel, veja bem, esteja mal nos negócios. A percepção que os filmes pós "Ultimato" foram um fracasso, até justificável depois da fadiga com a avalanche de produtos da marca no cinema e em streaming, é infundada. E nem estou falando de blockbusters gigantescos como "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" ou o próprio "Deadpool & Wolverine", que cruzaram a linha de US$ 1 bilhão nas bilheterias.