'Fiquei trincado e no fim não tirei a camisa', diz ator de 'Thunderbolts*'

Hannah John-Kamen e Lewis Pullman falam sobre 'Thunderbolts*' Imagem: Reprodução

"O lance desses personagens é que nenhum deles está em um grande momento", aponta Hannah John-Kamen, que repete aqui a espiã etérea Fantasma. Apresentada em 2018 como uma das antagonistas em "Homem-Formiga e a Vespa", ela volta como agente a serviço da misteriosa diretora da CIA, Valentina Allegro de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), e logo se enrosca com outros bandidos.

"Todos fomos vilões em nossos filmes, e no caso da Fantasma ela está sozinha, sobrevivendo à sua maneira", continua. "A ideia é explorar se esses personagens merecem perdão ou uma segunda chance, e se sua jornada para se tornar alguém que se pareça com um herói seria uma história com a qual o público pudesse se identificar."

Se Hannah retorna com um personagem previamente desenhado, Lewis Pullman tem uma folha em branco ao interpretar o misterioso Bob. Amnésico e de passado obscuro, a trama revela que ele foi cobaia em uma experiência para criar um ser super poderoso, mas o resultado esbarra em sua condição mental instável.

Hannah John-Kamen é Fantasma em 'Thunderbolts*' Imagem: Marvel

"Todos na equipe e no elenco lideravam dando o exemplo", elogia o ator. "Estar num set com pessoas que são as melhores no que elas fazem, em especial com um elenco que conhecia seus personagens com a ponta da língua, me fez perceber que eu nunca aprendi tanto e tão rápido."