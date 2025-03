'Resgate Implacável': Jason Statham quer resolver mazelas do mundo no braço

O cinema de ação, ontem e hoje, invariavelmente, versa sobra a fantasia de poder em que um único sujeito seria capaz de consertar o mundo usando os próprios punhos. Este modelo foi consolidado nos anos 1980 por Stallone, Schwarzenegger e suas variantes, humanizado depois de "Duro de Matar", e segue firme no novo século, seja em produções ultra estilizadas ("John Wick", "Resgate"), seja em séries com jeitão de desenho animado ("Velozes & Furiosos", "Missão: Impossível").

Jason Statham, por sua vez, demonstra zero ambição em elevar seus filmes acima da régua mais básica. Não importa o personagem, ele invariavelmente terá sua personalidade bruta. É como se Jason fosse o centro de um "multiverso" em que os brucutus carismáticos podem até mudar de profissão, mas sequer escondem se tratar do mesmo sujeito.

Jason Statham em 'Resgate Implacável' Imagem: Warner

Difícil enxergar quaisquer nuances nos protagonistas de "Carga Explosiva" e "Adrenalina", de "Assassino a Preço Fixo" e "Megatubarão", de "Os Mercenários" e, seja só, "Velozes & Furiosos". Não importa o filme, o astro bate (muito), sangra (quase nada) e segue, seja herói ou vilão (anti-herói, vá lá...), um código moral inabalável. Quando Statham fez uma ponta em "Colateral", com Tom Cruise, ele poderia literalmente estar assumindo qualquer um de seus papéis pregressos.

Não dá para dizer que a estratégia não funciona. Desde que se lançou como ator em 1999 com "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes", do amigo Guy Ritchie, seus filmes registram uma média de US$ 190 milhões (cerca de R$ 1,1 bi) nas bilheterias mundiais. Seu maior sucesso como protagonista é "Hobbs & Shaw", em que dividiu a marquise com Dwayne Johnson e levou US$ 760 milhões (quase R$ 4,4 bi) ao banco; sozinho, fez de "Megatubarão" um colosso de US$ 530 milhões (R$ 3 bi) em 2018.

Mais modesto, "Resgate Implacável" dificilmente chegará a resultados astronômicos —e nem precisa. De orçamento enxuto, o filme sai do forno sem desviar um milímetro da fórmula mais rasteira e atende a um público cativo e pouco exigente. A trama finge dizer alguma coisa mesmo não dizendo nada, o tema sério e a tensão da violência são moderados com uma pitada de humor e, absolutamente, ninguém se sente culpado ao ver o vilão ter um fim calabroso.