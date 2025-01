Vibrador e a hipocrisia moralista: por que Claudia Raia incomoda tanto?

A nova polêmica da vez envolve Claudia Raia e sua declaração sobre ter presenteado a filha, Sofia, com um vibrador quando ela completou 12 anos. A fala ocorreu durante uma entrevista da atriz para uma emissora portuguesa em que ela divulgava a peça "Menopausa", que terá uma temporada em Lisboa e estreia em maio no Brasil.

Ao comentar sobre como combateu a perda de libido, que é afetada pela menopausa, e de sua relação com o prazer, Claudia defendeu que é preciso que as mulheres discorram com naturalidade sobre questões sexuais e que busquem soluções para driblar os tabus que a sociedade impõe para a sexualidade feminina.

Foi nesse contexto didático, explicando sua visão sobre como acredita que é a melhor maneira das mulheres se relacionarem com o sexo é que Claudia disse que deu um vibrador para filha e enfatizou que o uso desse tipo de acessório, muitas vezes, ocorre por indicação médica. Ao ouvir a declaração de Claudia sobre ter presenteado Sofia com um vibrador, o apresentador até pontua: "Está aí a educação [sexual]."