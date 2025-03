TV aberta e influenciadores: uma mistura que ainda não deu certo

O mais novo influenciador que não caiu nas graças do público da TV aberta é Lucas Guimarães. Contratado pelo SBT para apresentar o Eita Lucas, o criador de conteúdo era uma esperança para que a emissora aumentasse seus índices nas tardes de sábado. Tal objetivo não se concretizou. Com um formato pouco original e com Lucas Guimarães pouco à vontade diante das câmeras, o programa tem sofrido para superar os 2 pontos de média.

Outra aposta do canal para atrair espectadores, o youtuber Luccas Neto também nunca deslanchou na audiência no horário do almoço e viu sua atração, LuccasToon, passar a ser exibida às 6h dos sábados.

Até o momento, a única influenciadora que tem dado resultados razoáveis é Virginia Fonseca, que está à frente do Sabadou, do SBT. Mas é difícil dizer o quanto a boa performance da esposa de Zé Felipe é mérito dela ou se o Ibope que ela consegue é fruto da inércia de Record e Band, que não investem em boas atrações no horário nobre aos sábados.

Virginia apresenta o Sabadou com Virginia no SBT Imagem: Reprodução/SBT

A rejeição de influenciadores na TV aberta tem várias razões. A primeira delas é que, em uma emissora, ao contrário do que acontece nas redes sociais, essas personalidades não dominam completamente a criação dos projetos em que se envolvem. O sucesso de um influenciador na internet acontece justamente porque ele controla toda a produção do que faz, sabe o que funciona ou o que não funciona para seu público e pode se expressar da maneira como bem entende.

Na TV, essa autonomia não é viável. Os influencers precisam se moldar à linha editorial do canal, o conteúdo que é veiculado sofre interferências de várias pessoas, e eles são obrigados a se comunicar com uma camada mais ampla da população, o que uma porcentagem alta desses profissionais não está apta a fazer. Engessados, os influenciadores tendem perder aquilo que é o grande trunfo da maioria dessas figuras: a espontaneidade.