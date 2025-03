Record deve se atentar para Acerte ou Caia não virar o novo MasterChef

Sucesso nas tardes de domingo, o formato Acerte ou Caia foi uma das decisões mais corretas que a Record tomou nos últimos tempos. Servindo de sala de espera para os jogos do Campeonato Paulista, o programa tem variado entre 6 e 7 pontos de audiência na Grande São Paulo —cada ponto equivale a 77.488 domicílios— e, com frequência, garante a vice-liderança para a emissora da Barra Funda.

Divertido, o game show se torna mais atraente por conta do comando de Tom Cavalcante, que, além de ser um bom humorista, tem se mostrado um ótimo comunicador. Com senso de humor e rápido de raciocínio, Tom consegue deixar o programa mais dinâmico e menos engessado. Nas mãos de um apresentador com capacidade limitada de improviso, o Acerte ou Caia, certamente, seria mais monótono.

O problema é que o sucesso de Acerte ou Caia tem prazo de validade. Por ser um formato que não permite muitas modificações, a exibição contínua do programa tende a gerar um desgaste na atração. Desde a estreia da primeira temporada, no fim de agosto de 2024, a Record exibiu duas temporadas seguidas do game show e já iniciou a veiculação da terceira. Nesse ritmo, Acerte ou Caia vai passar por um processo semelhante ao do MasterChef, que foi tão explorado na programação da Band que viu minguar o número de espectadores muito antes do que deveria se as exibições das temporadas fossem mais espaçadas.