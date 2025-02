'Dei carona para Clint Eastwood': Isabela Boscov expõe momentos marcantes

Na temporada de premiações cinematográficas, o nome de Isabela Boscov fica ainda mais em evidência na internet, e foi na correria pré-Oscar que ela atendeu a coluna para uma entrevista.



Você veio de uma carreira no jornalismo impresso, em que repórteres e editores não costumavam aparecer, e migrou para o YouTube, onde se tornou uma espécie de celebridade. Como foi esse processo para você?

Foi tudo muito gradual. Eu comecei o canal em 2015, mas só fui investir de verdade em 2019, quando passei a publicar vídeos com mais assiduidade. O canal estourou em 2021 por conta dos memes. Essa repercussão foi totalmente inesperada. Se me dissessem que eu iria ganhar notoriedade por causa desse tipo de brincadeira, eu jamais acreditaria. A partir do momento que o número de inscritos do canal começou a aumentar, as propostas de publicidade surgiram. Para mim, que nunca tive que lidar com questões comerciais nos tempos de redação, foi chocante ter que trabalhar dos dois lados do balcão (editorial e comercial). Eu faço publicidade para marca de cosméticos, para marca de roupas e outros segmentos, mas eu mantenho minha independência editorial. É uma questão de honestidade intelectual. Nunca me sentiria confortável falando de filme se eu tivesse comprometido o conteúdo editorial.

É bem complicado trabalhar com a própria imagem, mas ou eu faço propaganda ou eu não ganho nada. No Brasil, a remuneração do YouTube é baixa. Com meus números no YouTube (o canal de Isabela possui mais de 973 mil inscritos e vídeos que frequentemente ultrapassam a marca de 500 mil visualizações), eu ganharia 5 vezes mais se estivesse nos Estados Unidos.

Quando você se deu conta que estava famosa?

Como os memes estouraram no fim de 2021 e ainda era pandemia, demorou para eu sentir esse impacto. Quando voltei a frequentar cabines (sessões de filmes organizadas para a imprensa), notei que muita gente mais jovem vinha falar comigo, pedindo que eu fosse falar nas faculdades. Acho genial que eu consiga me comunicar com a geração Z considerando a distância sociológica entre a minha geração e a deles. Mas confesso que não consigo muito entender o que eles veem de tão atrativo no meu conteúdo.

Tirando esse pessoal que está ligado com cinema de alguma maneira, acontece de ser reconhecida por gente de diferentes segmentos, como o caixa da padaria e o funcionário da alfândega do aeroporto. Até em uma aldeia no meio de Portugal já me reconheceram. No meio do nada, veio uma moça portuguesa me cumprimentar. É muito estranho [ser reconhecida], mas 99% das abordagens são carinhosas e lisonjeiras.

Fico muito feliz quando vejo pessoas que não estão ligadas ao cinema dizerem que adoram ver meus vídeos porque descobrem novos filmes. Minha vontade sempre foi alargar o público do cinema e não depender que o público do canal tenha repertório para consumir os vídeos. Eu acredito que qualquer pessoa pode apreciar e discutir um filme.