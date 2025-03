Com ar de comédia romântica, doc de Anitta é feito para repercutir na mídia

Anitta tem a característica inerente a todos os grandes artistas: ninguém é indiferente a ela. Gostem ou não de sua figura, a cantora é assunto por sua música, seus feitos ou pela vida pessoal.

Parte dessa atenção constante que Anitta recebe pode ser explicada pela maneira como ela dominou e estabeleceu a narrativa sobre sua persona. Ela sabe como manter vivo o interesse do público e cria factoides para alimentar a curiosidade a seu respeito. Não é à toa que ela é a maior estrela brasileira do show business no momento.

A nova ferramenta da artista para seguir em evidência é o documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", disponível desde o dia 6 de março na Netflix. Com a proposta de revelar quem é a criadora (Larissa de Macedo Machado) por trás da criatura (Anitta), o longa é codirigido e narrado por Pedro Cantelmo, namorado de adolescência da cantora, que recebe a missão de mostrar a todos quem é Larissa.