SBT erra ao produzir nova temporada de The Voice Brasil

Há chances enormes de o SBT passar vergonha com uma nova temporada de The Voice Brasil, porque as comparações com a versão da Globo serão inevitáveis e, como não houve tempo para que o formato descansasse o suficiente, a audiência, certamente, não incomodará a Record, que hoje é a principal pedra no sapato do canal da família Abravanel.

Se a direção do SBT entende que o caminho para recuperar o prestígio e a audiência é investir em formatos consagrados no exterior, é melhor se inspirar na estratégia da Record que marcou um golaço ao produzir o Acerte ou Caia, uma reedição de um formato que a Band havia explorado entre 2012 e 2013, e comprou os direitos para produzir localmente o game show belga 99 To Beat e o misto de dating e talent show Flirty Dancing, ambos ficarão sob o comando do casal Felipe Andreoli e Rafa Brittes.