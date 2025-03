Como a vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar impacta o cinema nacional?

Após anos de espera, finalmente, conseguimos um Oscar! O Brasil foi premiado com a estatueta de melhor filme internacional com "Ainda Estou Aqui". A visibilidade e a chancela do Oscar devem trazer transformações na indústria audiovisual brasileira nos próximos anos. A coluna conversou com profissionais que trabalham com cinema em diferentes segmentos para saber as expectativas para o cinema nacional nesse momento pós-Oscar.

Gloria Pires, atriz

Gloria Pires : "É urgente trazer a temática dos direitos não-reconhecidos aos atores e intérpretes do audiovisual"