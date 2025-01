'Ainda Estou Aqui' e o impacto bilionário do audiovisual na nossa economia

O Brasil fez história nesta quinta-feira (23) com as três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar. Pela primeira vez, um filme nacional foi nomeado na categoria de melhor filme. Fernanda Torres se tornou a segunda brasileira a concorrer a melhor atriz, e "Ainda Estou Aqui" é a quinta produção verde e amarela que disputa a estatueta de filme em língua não inglesa.

O sucesso de "Ainda Estou Aqui", que vendeu mais de 3,5 milhões de ingressos no país, inflou o patriotismo de muitos brasileiros, que estão entusiasmados com a possibilidade de um longa-metragem nacional ganhar pela primeira vez o prêmio de cinema mais conhecido no mundo.

Essa empolgação, infelizmente, não se estende a todas as produções brasileiras. "Ainda Estou Aqui" é um fenômeno à parte em nossa indústria audiovisual, que ainda sofre para se manter funcionando continuamente mesmo sendo comprovadamente um segmento econômico potente, chegando a superar a indústria farmacêutica, têxtil e de equipamentos eletrônicos como comprova um estudo divulgado pela Ancine em 2020.