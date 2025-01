O que famosos podem aprender com a lista de supostos podres de influencers

Por responsabilidade jurídica, a coluna, que teve acesso a tal planilha, não reproduzirá nenhum dos comentários feitos, mas, após ler detalhadamente cada avaliação e levando em consideração que nem tudo que foi escrito pode ser 100% verdadeiro, fica claro que esse exposed traz uma lição para os famosos da TV e da internet: eles precisam adotar posturas mais profissionais.

Só assim eles vão construir uma reputação sólida, que pode ser imune a esse tipo de situação que tende a ser recorrente, já que a internet favorece o anonimato e o povo ama ver artistas e influenciadores sendo cancelados.

Com as redes sociais, as personalidades ganharam a chance de se tornarem veículos de comunicação, já que possuem um canal direto com o público e tem a liberdade de criar o conteúdo que bem entender. Se por um lado essa porta gera muito dinheiro, por outro, traz como ônus a responsabilidade.

Não basta acumular números e esbanjar energia gracinha na internet. Quem decide explorar as possibilidades financeiras que as redes sociais permitem tem que estar atento e cuidar dos pormenores da produção de um conteúdo patrocinado. Afinal, são o nome e a credibilidade do famoso que estão em jogo.

Quando falo em profissionalismo, me refiro a ter disponibilidade e interesse para reuniões, a tratar pessoas com educação, a cumprir prazos, a realizar todas as entregas previstas e ser assessorado por uma equipe com formação e experiência, mas profissionalismo também engloba saber recusar trabalhos quando você sabe que aquela proposta não vai dialogar com sua comunidade. Não se deixar seduzir pelo dinheiro e ter essa transparência é essencial na construção de uma boa reputação.

Dificilmente alguém contrataria um engenheiro conhecido por fazer cálculos errados ou um advogado que tem fama de perder prazos de recursos. Por que alguns influencers acham que vão seguir fazendo publicidade se não entregam o conteúdo combinado, da maneira que foi acordada?