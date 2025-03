Lembra delas? Veja cinco novelas que merecem remake na Globo

Hoje estreia a nova versão de "Vale Tudo", que chega com a missão de alavancar a audiência do horário nobre da Globo. Com os remakes cada vez mais recorrentes, será que é sonhar demais com adaptações para os dias atuais dessas cinco novelas?

"Quatro Por Quatro" (1994)

Babalu (Letícia Spiller) em 'Quatro por Quatro' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

O maior sucesso da carreira do autor Carlos Lombardi daria uma ótima novela na faixa das 19 horas. Divertida e protagonizada por quatro mulheres de personalidades fortes em busca de vingança contra os ex-maridos e namorados, uma eventual releitura de "Quatro por Quatro" permitiria corrigir as imensas barrigas que marcaram boa parte do folhetim original, além de desenvolver a trama de maneira mais equilibrada entre o quarteto protagonista.

Na versão original, Auxiliadora (Elizabeth Savalla) e Tatiana (Cristiana Oliveira) acabaram tendo menos importância que Babalu (Leticia Spiller) e Abigail (Betty Lago). Outras mudanças necessárias para o remake de "Quatro Por Quatro" seria baixar a alta voltagem sexual que permeava a história e atenuar o machismo presente no texto.