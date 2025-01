Cláudia Raia deu vibrador para a filha de 12 anos; isso é crime?

Mais uma vez, o advogado não vê crime, pois o "presente" veio a tona agora, quando Sophia já é adulta. Castro Alves diz que a situação só seria diferente caso a filha da atriz resolvesse mover uma ação de ressarcimento de danos morais contra a mãe.

Entendo que, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil Brasileiro, levando em consideração os deveres do poder familiar, pai e mãe podem e devem orientar e educar seus filhos, inclusive sobre sexualidade e relações afetivas, inclusive para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, abusos sexuais e gravidez precoce. Se ela deu o vibrador nesse contexto de orientação e educação sexual, não configura-se nenhum crime ou violação, no meu entendimento.

Ariel de Castro Alves

O especialista pondera, no entanto, que a declaração da atriz foi "inadequada e equivocada". "Mas não verifico nenhuma consequência criminal ou mesmo ilegalidade", completa.

Paiva concorda e ressalta a necessidade de dolo para que algo se configure crime. "Eu não acho que houve a intenção de entregar algo para menina, para expor, para corromper ou para haver uma lasciva, uma satisfação em ver a menina utilizar aquilo. Ela foi expor como uma questão de educação sexual. Educação é muito subjetiva. Cada um tem um jeito de educar".

Então, eu acho que ela foi infeliz na utilização das palavras. Mas acho que não foi nessa intenção e nesse objetivo.

Vanessa Paiva

O que Cláudia disse

Com a repercussão, ela afirmou que a fala foi tirada de contexto. "Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para cada idade", escreveu no Instagram.