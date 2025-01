O relato da atriz foi feito durante uma entrevista dela ao programa Goucha, exibido em um canal de TV em Portugal. "Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica.".

Claudia Raia se pronuncia após dizer que deu vibrador à filha aos 12 anos Imagem: Instagram