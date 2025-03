'Mania de Você' e as (muitas) razões que explicam o fracasso da novela

Cercada de expectativas, a novela "Mania de Você" estreou em setembro com a missão de levantar a audiência do horário nobre. Os índices haviam empacado na casa dos 25 pontos durante a exibição do remake de "Renascer", e a Globo esperava voltar a atingir a casa dos 30 pontos com a trama de João Emanuel Carneiro, que vinha embalado pelo sucesso de "Todas as Flores" no Globoplay.

A promessa de "Mania de Você" ser um novo fenômeno no estilo "Avenida Brasil" não se concretizou e o Ibope da faixa das 21 horas caiu ainda mais. "Mania de Você sofreu para ultrapassar os 22 pontos de média e vai encerrar sua exibição nesta semana com o nada honroso título de "a novela das nove menos assistida de todos os tempos". Abaixo, listamos os motivos que justificam o flop de "Mania de Você".

Trama confusa, protagonistas idem

Os quatro protagonistas da história eram movidos pela obsessão que um tinha pelo outro. Daí o título da novela: "Mania de Você". Essa premissa de difícil compreensão somada a falta de motivações claras que explicassem a obsessão de Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes), gerou desinteresse do público, que não conseguia se identificar com nenhum personagem.