Morte de Rudá poderia ter salvado 'Mania de Você' se tivesse rolado antes

É raro, mas acontece: um protagonista de novela morrer com a história ainda em desenvolvimento. O caso que gerou mais repercussão nos últimos anos foi quando Carolina Dieckmann foi limada de "Passione" (2010) antes do final. Agora é a vez de Rudá (Nicolas Prattes) abandonar "Mania de Você" faltando um mês para a trama se encerrar.

Rejeitado pelo público desde o início da novela, Rudá era o elo mais fraco entre os quatro personagens principais do folhetim de João Emanuel Carneiro. Apesar de Nicolas Prattes ter defendido o caiçara com a maior dignidade possível e com todos os recursos artísticos que possui, não há talento que salve um personagem mal desenvolvido como Rudá. Após emplacar dois ótimos trabalhos ("Éramos Seis" e "Todas as Flores"), Nicolas merecia um papel a altura de sua dedicação e que pudesse explorar outras nuances do ator. Rudá não proporcionou nada disso ao ator.

A morte de Rudá foi um livramento para Nicolas Prattes e poderia ter sido um livramento para todos os espectadores se tivesse acontecido antes. Em crise desde sua estreia, "Mania de Você" deveria ter tido uma reviravolta mais profunda ainda em seu terço inicial para conquistar a audiência. Uma mudança mais incisiva na trama, certamente, incluiria a morte de Rudá, que não tinha química com Viola (Gabz), nem despertava a torcida do público. Tanto Viola quanto Luma (Agatha Moreira) poderiam ter ganhado novos interesses românticos fazendo com a que a narrativa caminhasse em outra direção e pudesse explorar outros temas.