Isso sem falar do possível benefício fiscal.

Vale frisar que a aposta é arriscada. Se der certo, a Claro cresce ao se consolidar como portal de entrada para o conteúdo audiovisual, juntando o linear com a comodidade do sob demanda. Este é o plano que a operadora compartilhou com esta coluna alguns meses atrás.

Se der errado, terá aberto de vez o caminho para a Netflix conquistar os seus assinantes - que eventualmente podem perceber que, para eles, é melhor pagar apenas os R$ 18,90 ao mês em vez dos R$ 109,90 (ou mais).

Tudo depende do que acontecerá com o conteúdo que segue sendo o trunfo da TV por assinatura, como as transmissões ao vivo - incluindo esportes e notícias. A Globo já oferece os seus canais lineares (incluindo Sportv e GloboNews) em combo com o Globoplay, enquanto o futebol e a NBA crescem em disponibilidade dentro de plataformas como Star+ (que, em breve, vai se fundir com o Disney+), Prime Video e HBO Max. Se essa tendência se intensificar, a Claro terá que procurar outros diferenciais - quem sabe fortalecendo ainda mais a posição de "pacote de streamings" no lugar dos pacotes de canais.

Seja como for, a Netflix sai vitoriosa em qualquer cenário.

